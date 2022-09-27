Mersin'deki saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Mersin'deki saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi

27.09.2022 18:40
Mersin'deki saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru ve kadının tedavileri devam ediyor, olay sırasında balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru ve kadının tedavileri devam ediyor, olay sırasında balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

Deniz Mahallesi'ndeki polisevine dün gece düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün tedavisi sürüyor.

Saldırı sırasında balkondayken kurşun isabet eden kadın da aynı hastanede tedavi görüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan yaralıları hastanede ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Öztürk ile yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında yüksekten atlamaları sonucu yaralanan 2 kişi ise özel hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'deki saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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