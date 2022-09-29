Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik

Öztürk, tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gazetecilere, saldırıda dizinden ve karnından yaralandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi. Olay anını anlatan 49 yaşındaki 5 çocuk babası Öztürk, "Saldırı öncesinde nöbet kulübesindeydim. Silah sesleri duyunca eğitim ağaçlarımız var, onların arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz dizime mermi yedim. Oraya varır varmaz zaten ilk mermiyi ben yedim, sonrasında karşılık verdim." diye konuştu.
Teröristlerin üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirme anına şahit olduğunu dile getiren polis memuru Öztürk vurulup yaralandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlattı. Öztürk saldırıda 5 çocuğunun gözünün önüne geldiğini belirterek şunları kaydetti:
"Çocuklarım gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, o son çizgiye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünüzün önüne geliyor. Yine de vatanıma, milletime canım feda olsun diyorsun. O an bir yere saklanayım diye düşünmüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanı'mız, Emniyet Genel Müdürü'müz, İl Emniyet Müdürü'müz, şube müdürlerimiz bizden hiçbir şey esirgemediler. Hastane personelimiz de bizi ve ailemizi hiç yalnız bırakmadılar."
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