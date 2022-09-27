Mezitli'deki polisevine yönelik saldırıda çatışma anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

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Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendini korumaya çalıştığı, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirdiği görüntülere yansıdı. Çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.