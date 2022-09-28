Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı - Son Dakika

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