Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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