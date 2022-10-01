Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Giresun İl Başkanlığınca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Tarsus'a geldiklerini açıkladı.

"MOTORLU PARAŞÜTLE BERABER TARSUS'A GELDİLER"

Bakan Soylu, teröristlerin eylem öncesinde yaptıklarına ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler."

PARAMOTOR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine yönelik 26 Eylül saat 22.46 sıralarında gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalarda, bugün sabah saatlerinde Tarsus'a bağlı Çöplü mahallesinde yapılan arama çalışmasında ise örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Trike olarak bilinen paramotorun parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 Light" model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

ÖZEL EKLEMELER YAPMIŞLAR

Paraşüt şeklinde kanadı bulunan 3 tekerlekli şasi yapısı ile yerden kalkış ve iniş yapabilen paramotorun, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabildiği ve 2 kişinin yanı sıra haricen ağırlık da taşıyabildiği belirlendi. Teröristlerin paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yaptığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi gibi şeyler taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.

ROTASI BELİRLENDİ

Teröristlerin Mersin'e ulaşmak için kullandığı rotada yapılan çalışmalar sonucu netlik kazandı. Paramotorun muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül 2022 tarihinde saat 20.23 sıralarında Suriye'nin Münbiç bölgesinden hareket ederek, 22.30 sıralarında Afrin bölgesine geldiği belirlendi. Teröristlerin daha sonra Afrin'den hareket ederek, 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bir alana iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.