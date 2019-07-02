Mersin'in milletvekili sayısı 12'ye düştü
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
(YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi. Mersin
'in milletvekili sayısı 1 azalarak 13'ten 12'ye düştü.
YSK, Türkiye
İstatistik Kurumunun 31 Aralık
2018 tarihli nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, nüfusu 2018'de 20 binin üzerinde artarak 1 milyon 814 bin 468'e yükselen Mersin'in 13 olan milletvekili sayısı 12'ye düştü.
YSK, Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600'e çıkarılması üzerine, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını Temmuz 2017'de yeniden belirlemiş ve Mersin'in 11 olan milletvekili sayısı 13'e yükselmişti. Yeni güncellemeyle Mersin'in milletvekili sayısı 1 azaldı. - MERSİN
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