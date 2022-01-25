MERSİN'İN MUT İLÇESİ MERKEZİNE 5 YIL ARADAN SONRA KAR YAĞMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Denizden yüksekliği 200 ile 350 metre arasında değişen ilçe merkezine 2017 yılından sonra ilk kez bu sabah kar yağmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimi geçtiği ilçede yağışın devam etmesi nedeniyle birçok iş yeri de açılmadı.

Belediyeden yapılan anonslarla olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu kalmadıkça vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmaması istendi.

Silifke ilçesinden Mut yönüne gelecek zincirsiz araçlara da izin verilmiyor. Sertavul Geçidi'nde ise TIR ve yüksek tonajlı araçlara izin verilmiyor.