Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi. Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hüseyin İlhan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokakta ölü bulundu - Son Dakika

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