Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut'taki bir eğlence mekanında fuhuş ve yer temin edilerek insan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit edip operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 7 kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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