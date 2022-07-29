Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

29.07.2022 11:56
Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut'taki bir eğlence mekanında fuhuş ve yer temin edilerek insan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit edip operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 7 kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


YORUMLAR
500
Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement