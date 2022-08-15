Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

15.08.2022 08:13
Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın çevre binada oturanlara korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın çevre binada oturanlara korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde Hacer Şahin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

Ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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