Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde Hacer Şahin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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