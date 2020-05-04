Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı, törenle başladı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı, törenle başladı

TÜRKİYE'nin ilk sofralık turfanda kayısısının üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde hasat, törenle başladı. Üreticiler bu yıl hasattan 110 bin ton rekolte bekliyor.

Mut Ziraat Odası tarafından ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde hasat töreni düzenlendi. Törene, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın, Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ile çiftçiler katıldı.Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, ilçede erik ve kayısı hasadının başladığını belirterek, 'Fiyatlar tatmin edici. Bütün çiftçilerimizin emeği inşallah yerde kalmazö dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de ilçe için çok önemli olan bir ayda olduklarını belirterek, ilçe gelirinin büyük bir kısmının kayısı üretiminden kaynaklandığını dile getirdi.

FİYATLAR TATMİN EDİCİ

Kaymakam Muammer Köken de yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı zor süreçte sebze ve meyve hallerinin cumartesi ve pazar günleri kapanmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Gelirinin kayısı, erik ve zeytine bağlı olduğu ilçemizde geçen günkü dolu yağışı çok etkili olmadı. Fiyatlar da şu an için iyi ve tatmin edici. Çiftçilerimize ve halde görev alan görevlilere maske dağıtımlarımız sürüyor. Hasat sezonumuz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar, dua ettikten sonra sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede kayısı hasadı yaptı.

KİLOSU 8-10 TL'YE SATILACAK

Türkiye sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı ve iklim koşulları nedeniyle hiçbir kimyasal mücadelenin yapılmadığı ilçede 63 bin dekar alanda bu yıl 110 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor. Kayısının kilosunun 8-10 TL arasında satılacağı bildirildi.

Mut'ta kayısı hasadı törenle başladı