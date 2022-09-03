Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, tabanca ile 250 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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