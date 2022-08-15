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İlçenin en eski yerleşim yerlerinden olan merkez Kale Mahallesi Mutlu Sokak'taki Hacer Şahin'e ait terk edilmiş iki katlı ahşap yapılı evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YANGIN ÇIKAN METRUK EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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