Çiftçi Mustafa Şahin de fıstıklarını satıp gelir elde ettiğini, dal kurularını da küçükbaş hayvanlarının yemi için kullandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bingöl, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mut'ta yer fıstığı hasadı yapıldı - Son Dakika

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