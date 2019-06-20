Mersin'in Mut ilçesindeki sel
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle içme suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:43 Kaynak: AA
'in Mut
ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle içme suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı.
İlçede önceki gün meydana gelen şiddetli yağışın ardından oluşan sel, birçok yerleşim yeri ve tarım alanına zarar verirken, içme suyu ishale hattında da hasar oluşturdu.
Kentte bugün içme suyu bulanık akarken, Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de vatandaşlara belediye hoparlöründen uyarıda bulundu.
Ekipler, bulanıklık geçene kadar şebeke sularının kullanılmaması ve içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
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