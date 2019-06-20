Son Dakika Haberleri: Mersin'in Mut ilçesindeki sel
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Mersin'in Mut ilçesindeki sel

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle içme suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı.

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Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle içme suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı.
İlçede önceki gün meydana gelen şiddetli yağışın ardından oluşan sel, birçok yerleşim yeri ve tarım alanına zarar verirken, içme suyu ishale hattında da hasar oluşturdu.
Kentte bugün içme suyu bulanık akarken, Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de vatandaşlara belediye hoparlöründen uyarıda bulundu.
Ekipler, bulanıklık geçene kadar şebeke sularının kullanılmaması ve içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Mut, Mersin, Güncel
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