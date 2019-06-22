Son Dakika Haberleri: Mersin'in Mut ilçesindeki sel
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Mersin'in Mut ilçesindeki sel

12 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle 9 mahallede içme suyu çalışması sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesindeki sel, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle 9 mahallede içme suyu çalışması sürüyor.
İlçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle birçok yerleşim yeri ve tarım alanı zarar görürken, içme suyu ishale hattında da hasar oluştu.
Arızanın giderilmesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Mut, Mersin, Güncel
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