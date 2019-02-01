Mersin'in Nüfusu 1 Milyon 814 Bin 468'e Yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusu, 2018'de 20 binin üzerinde artarak 1 milyon 814 bin 468'e yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusu, 2018'de 20 binin üzerinde artarak 1 milyon 814 bin 468'e yükseldi. Kentteki nüfusun yüzde 50,1'ini ise kadınlar oluştururken, kadın nüfusu ise erkek nüfusuna oranla 3 bin 428 kişi daha fazla oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, 2018 nüfus sonuçlarını değerlendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de ikamet eden nüfusun 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttığı ve Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, erkek nüfusu 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfusun 40 milyon 863 bin 902 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2017'de binde 12,4 iken, bu oranın 2018'de bin 14,7 olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranının da yüzde 92,3 olduğu kaydedildi.



Mersin'in nüfusu 1 milyon 814 bin 468'e yükseldi



TÜİK açıklamasına göre, Mersin'in nüfusu 2018'de bir önceki yıla göre 20 bin 537 kişi artarak 1 milyon 814 bin 468 kişiye yükseldi. Bu sonuçla Mersin nüfus sıralamasında 11. sırada yer alırken, kentteki kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti. Mersin'de erkek nüfusu 905 bin 520 kişi olurken, kadın nüfusu ise 908 bin 948 kişi oldu. Buna göre, Mersin'de toplam nüfusun yüzde 49,9'unu erkekler, yüzde 50,1'ini kadınlar oluşturdu.



Adana'nın nüfusu ise 2017'ye göre 3 bin 650 kişi artarak 2 milyon 220 bin 125 kişi oldu. - MERSİN

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