Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor

29.05.2022 11:10
Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa güzellikleriyle "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin'de, turizm sezonunda tatilcileri ağırlayacak plajlarda hazırlıklar sürüyor.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa güzellikleriyle "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin'de, turizm sezonunda tatilcileri ağırlayacak plajlarda hazırlıklar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen 5'i mavi bayraklı 12 plajda hazırlıklar 1 Haziran'da tamamlanacak.

Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, plajlardan 6'sının hizmet vermeye başladığını belirtti.

Kalan plajlarda hazırlıkların sürdüğünü aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibarıyla 12 plajımızda aktif hizmet verilecektir. Vatandaşlarımızı bu yıl da güler yüzlü ve kaliteli bir hizmet bekliyor. Plajlarımızda artırılmış şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve tuvaletlerimiz bulunmakta. Loca alanlarımız ve engelli rampalarımız mevcut. Kafelerimizde yiyecek, içecek ürünlerimizin de uygun fiyata ve hijyenik bir şekilde vatandaşlarımıza sunumunu gerçekleştireceğiz."

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Kaynak: AA

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