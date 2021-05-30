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Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi - Son Dakika

Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi

30.05.2021 11:33
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi, System.String[]

MERSİN'in Mut ilçesinde, 30 metre yüksekten dökülen Yerköprü Şelalesi, ve 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde, 30 metre yüksekten dökülen  Yerköprü Şelalesi, ve 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Evren Mahallesi'nde bulunan Yerköprü Şelalesi'ne, araç park alanından yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor. 30 metre yükseklikten akan şelaleye, 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl eşsiz güzelliğe eşlik ediyor. Ziyaretçiler, suyun karşısında ve üzerinde bulunan 2 seyir terasından da şelaleyi izleyebiliyor.

Hollanda'dan arkadaşları Andre - Joianda van der Panne çiftiyle şelaleyi ziyarete gelen Mustafa Yüksel, "Burası çok güzel şekilde düzenlenmiş. Arkadaşlarımız da burayı ilk defa görüyorlar. Onlar da memnun kaldılar" dedi.

Hollandalı turist Andre Panne ise Yerköprü Şelalesi için "Türkiye'de çok güzel bir yer. Burayı seyahatimiz sırasında öğrendik" diye konuştu.Şelaleyi görmek için gelen yürüyüş grubuna rehberlik eden Argun Baylan da gezi grubuyla İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Bu Mersin'e ilk gelişimiz. Şu anda Yerköprü Şelalesi'ndeyiz ve çok da keyif alıyoruz. Buraya da Mavga Kalesi'nden geldik. Orası da çok muhteşem bir yerdi. Kesinlikle herkese tavsiye edeceğim bir yer. Az önce geçtiğimiz köprüdeki manzara ben Türkiye'deki hiçbir cam terastan almadığım keyif aldım. Büyük ihtimalle de burasının yıldızı ileride parlayacaktır" dedi.'ÜLKEMİZ CENNET'

Gezi grubundan Müge Tırbek ise Yerköprü Şelalesi'nin güzelliğine hayran kaldığını söyledi. Tırbek, "Gerçekten efsane. Ülkemiz cennet, burası da onlardan birisi" diye konuştu.


Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi

Hisarcık, Türkiye, Mersin, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'in saklı cenneti: Yerköprü Şelalesi - Son Dakika


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