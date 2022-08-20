OLTAYA CARETTA CARETTA YAVRUSU TAKILDI - Son Dakika
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OLTAYA CARETTA CARETTA YAVRUSU TAKILDI

20.08.2022 10:33
OLTAYA CARETTA CARETTA YAVRUSU TAKILDI

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde amatör balıkçıların attığı oltaya takılan caretta caretta yavrusu, yara almadan kurtarıldı.

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde amatör balıkçıların attığı oltaya takılan caretta caretta yavrusu, yara almadan kurtarıldı.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Muhittin Mert'in attığı oltaya balık yerine, yavru caretta caretta takıldı. Mert'in özenle sahile çektiği oltasındaki yavru, çevredekilerin de yardımıyla yara almadan kurtarıldı. Caretta caretta yavrusu yeniden denize bırakıldı. Caretta caretta yavrusunun tekrar suya bırakmaktan mutlu olduğunu belirten Mert ise, "Stres atmak için olta atıyordum. Oltaya ağır bir şey takıldı önce büyük balık diye çok sevindik fakat kıyıya çektikçe yavru bir caretta caretta olduğunu fark ettim. Kıyıya yavaşça aldık ve iğneyi çıkartıp geri bıraktık. Herkesin aynı şekilde duyarlı olmasını ve bu hayvanların yaşama hakkına saygı duymalarını bekliyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OLTAYA CARETTA CARETTA YAVRUSU TAKILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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