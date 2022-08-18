Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Işık Mahallesinde oturan Sebahattin Çetin, 15 Ağustos'ta çıktığı evine geri dönmedi. 4 gündür bölgede Çetin'i arama çalışmaları yapılırken, su kuyuları gibi yerlerde kontrol edildi. Kayıp şahsın evinin 500 metre ilesinde bulunan su kuyusunu da kontrol eden ekipler, Çetin'in cansız bedenine ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı arama kurtarma birimleri kuyuya inerek, Çetin'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: İHA

Mersin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 gündür kayıp olan şahıs kuyuda ölü bulundu - Son Dakika

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