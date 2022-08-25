Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara vatandaşlar da katıldı.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan Fatma Seyrek (56) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor - Son Dakika

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