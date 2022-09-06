Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

06.09.2022 16:12
Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki kavgaya ilişkin davada yargılanan 11 sanıktan 6'sına müebbetle 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki kavgaya ilişkin davada yargılanan 11 sanıktan 6'sına müebbetle 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 19 Mayıs'ta iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün öldürmesiyle ilgili tutuklu sanıklar E.K, G.T, M.K, Y.K, T.K, B.K. ve A.B.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Ş.A. ve H.A'nın yer almadığı duruşmada, diğer sanıklar Ç.K. ve T.K ile Tömbül'ün ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu 7 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanıkların savunmalarını yaptığı duruşmada, mahkeme heyeti avukatları da dinledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.K. ve M.K'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan Y.K'ye 25 yıl, G.T'ye 15 yıl, B.K'ye 12 yıl 6 ay ve A.B.K'ye 11 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, tahliyesi kararlaştırılan T.K. ile tutuksuz 4 sanığın beraatine hükmetti. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamını da kararlaştırdı.

Silifke ilçesinde, geçen yıl 19 Mayıs'ta iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 sanık hakkında dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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