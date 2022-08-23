Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

23.08.2022 14:34
Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.A'nın kullandığı 35 APL 178 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda devrildikten sonra elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü ile A.A, N.A, S.N.A, E.Z.A. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direkten kopan elektrik tellerinin kara yoluna düşmesi nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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