Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen ay haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, polis ekipleri ağustos ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından 14 hükümlü cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 15 şüpheliden 6'sı da tutuklandı.
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