Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

05.09.2022 15:38
Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen ay haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen ay haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, polis ekipleri ağustos ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından 14 hükümlü cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 15 şüpheliden 6'sı da tutuklandı.

YORUMLAR
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Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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