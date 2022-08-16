Silifke'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Silifke'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor

16.08.2022 12:30
Silifke'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Silifke Belediyesi Fen İşleri ekipleri Göksu Mahallesi Ali Önder Caddesi'nde kaldırımları onardı, yollarda asfalt çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Belediyemize ait asfalt şantiyemizi kurduk. Hem şehir merkezinde hem de kırsal ve sahildeki yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve refahı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Silifke Belediyesi, Mersin, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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