Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu - Son Dakika
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Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu

26.08.2022 19:23
Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın evinden 3 kilometre uzakta makilikte otururken bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki kadın evinden 3 kilometre uzakta makilikte otururken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde eşi Mehmet Seyrek ile birlikte yaşayan Fatma Seyrek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile birlikte jandarma, AFAD ve bölge halkı tarafından çevrede arama çalışması yapıldı.

Arama çalışmasının ikinci gününde Seyrek ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu.

Tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülen Seyrek'in ekiplere "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği ileri sürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki kayıp kadın evinden 3 kilometre mesafede bulundu - Son Dakika
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