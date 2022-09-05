Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek - Son Dakika
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Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek

05.09.2022 14:26
Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek

Mersin'in Silifke ilçesinde, kullanılmayan bir okulun 2 dönümlük bahçesine öğrenciler tarafından çilek fideleri ekildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kullanılmayan bir okulun 2 dönümlük bahçesine öğrenciler tarafından çilek fideleri ekildi.

Yetiştirildiği ilçenin adıyla coğrafi işaretle tescillenen Silifke çileğinin yaygınlaştırılmasının ve öğrencilerin tarımla iç içe olmasının sağlanması amacıyla "Tarım Üretim ve Fen Okulu Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen proje kapsamında, atıl durumdaki Gülümpaşalı İlkokulunun 2 dönümlük bahçesi tarım için ayrıldı.

Silifke Fen Lisesi öğrencileri, ziraat mühendislerinin yardımıyla bahçeye çilek fideleri ekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, gazetecilere, öğrencilerin toprakla vakit geçirmesini önemsediklerini söyledi.

Projenin atıl durumdaki diğer okullarda da devam edeceğini belirten Sezgin, "Öğrencilerin hayata, tarıma, üretime dair çok şey öğrenmesini istiyoruz. Öğrenciler, derslerinin yanı sıra eski okul bahçelerinden oluşan tarlalarımıza gelip ekim ve dikim yapacaklar. Yetiştirdiklerini de reçel ve turşu gibi ürünlere dönüştürecekler. Böylelikle hem ilçemizin hem de ülkemizin tarımsal ekonomisine katkı sağlamış olacaklar." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek - Son Dakika
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