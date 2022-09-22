Mersin'de engelli çocuklar ve onkoloji hastaları için kamp düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de engelli çocuklar ve onkoloji hastaları için kamp düzenlendi

22.09.2022 10:18

Mersin'in Silifke ilçesinde organize edilen "Engelsiz Kamp"ta, engelli çocuklar ve onkoloji hastaları tatil yapma şansı buldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde organize edilen "Engelsiz Kamp"ta, engelli çocuklar ve onkoloji hastaları tatil yapma şansı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı sahasında, Silifke Belediyesinin de desteğiyle "Engelsiz Kamp" düzenlendi.

Etkinliğe, farklı illerden engelli çocuklar ve onkoloji hastaları ile ailelerinden oluşan 220 kişi katıldı.

Katılımcılar 5 gün süren kampta hem denize girdi hem de çeşitli aktivitelere katıldı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kampa yaptığı ziyarette iyi tatiller dilediği davetlilerle pasta kesti.

Altunok, kampa ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kampa katılanlar çok mutlu, huzurlu. Biz de onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Katılımcıların arasında daha önce hiç denizle buluşmayanlar da var. Hem onları denizle buluşturuyoruz hem de ilçemizi tanınıyoruz." dedi.

Malatya'dan gelen Songül Aslan da kampa engelli çocuğuyla katıldığını ifade ederek, "Burada eğleniyoruz. Eğitmenlerimiz bizlere ve çocuklarımıza denizde aktiviteler sunuyor. Akşamları müzikli eğlencelerimiz oluyor. Özel çocuklarımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı var." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, gençlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de engelli çocuklar ve onkoloji hastaları için kamp düzenlendi - Son Dakika

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