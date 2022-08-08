Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı gönderildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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