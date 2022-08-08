Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

08.08.2022 13:17
Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke'den Mersin istikametine giden S. Y. yönetimindeki 33 V 3661 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi plaj yolu civarında yaya geçidini kullanarak Mersin istikametine geri dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VB 631 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan 2 kişi yola savrulurken motosiklet yolda ilerleyen yolcu minibüsünün altına girerek durabildi.

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı gönderildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MERSİN

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Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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