Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

08.08.2022 13:09

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

S.Y'nin kullandığı 33 V 3661 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 63 VB 631 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan motosiklet, yolcu minibüsüne çarparak durdu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.Y. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı Silifke'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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