Mersin'deki Roma köprüsü aslına uygun restore ediliyor - Son Dakika
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Mersin'deki Roma köprüsü aslına uygun restore ediliyor

02.10.2022 11:24

Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma dönemine ait tarihi Taş Köprü, restorasyon çalışmalarının ardından yayaların geçişine açılacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma dönemine ait tarihi Taş Köprü, restorasyon çalışmalarının ardından yayaların geçişine açılacak.

Milattan sonra 1. yüzyılda Kilikya Valisi L.Octavius Memor tarafından dönemin imparatoru Vespasianus ve oğulları Titus ile Domitianus adına yaptırılan köprüdeki restorasyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

İlçedeki Gazi ve Saray mahallelerini birbirine bağlayan, Göksu Nehri üzerinden geçen köprüdeki restorasyon çalışmaları, yapının mimarisine sadık kalınarak yapılıyor.

Restorasyonunda sona yaklaşılan, 120 metre uzunluğunda ve 6,84 metre genişliğindeki yedi kemerli köprü, çalışmaların tamamlanmasıyla araç trafiğine kapatılacak.

Halk arasında "Roma köprüsü" olarak da bilinen tarihi yapı, törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Köprü bütün yaşadıklarına rağmen hala ayaktadır"

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA muhabirine, Taş Köprü'nün tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarihi köprünün çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Aslaner, "Milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış olan köprü, Bizanslılar, Karamanlılar ve Osmanlılar zamanında kullanılmış, Cumhuriyete intikal etmiştir. Süreç içerisinde defalarca onarım geçiren köprü, bütün yaşadıklarına rağmen hala ayaktadır. Şu anda da son onarımının bitme noktasına geldik." diye konuştu.

Aslaner, 2018'de ihalesi onaylanmasına rağmen köprünün tarihi yapısı nedeniyle projenin yeniden revize edildiğini belirtti.

Köprüde restorasyon çalışmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Aslaner, "2023'ün Nisan ayında bitmesi planlanmasına rağmen, önümüzdeki ayın başında inşallah hem halkımızın hem de tarihin hizmetine girmiş olacak. Daha önce çift şeritli kara yolu köprüsü olarak kullanılan yapı, çalışmalar bittikten sonra araç trafiğine kapanacak, sadece yayaya açık olacak." dedi.

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Kaynak: AA

Tragger, Kilikya, Mersin, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Roma köprüsü aslına uygun restore ediliyor - Son Dakika

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