MERSİN'DE VANAYI AÇMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKAN KADIN, 2 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika
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MERSİN'DE VANAYI AÇMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKAN KADIN, 2 GÜNDÜR KAYIP

26.08.2022 14:15

MERSİN'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan Fatma Seyrek'ten (56) 2 gündür haber alınamıyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan Fatma Seyrek'ten (56) 2 gündür haber alınamıyor.

Hüseyinler Mahallesi'nde eşi Mehmet Seyrek ile yaşayan, 4 çocuk annesi Fatma Seyrek, iddiaya göre, 24 Ağustos'ta sabaha karşı su vanasını açmak için evinin bahçesine çıktı. Bir süre sonra tansiyon hastası eşinin eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan Mehmet Seyrek, dışarı çıktı. Eşinin bahçede ve evin çevresinde olmadığını fark eden Seyrek, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma köpekleri de kullanılarak dün yapılan çalışmada sonuç alamayan ekipler, sabahın ilk ışıkları ile bölgede yeniden aramalara başladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MERSİN'DE VANAYI AÇMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKAN KADIN, 2 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE VANAYI AÇMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKAN KADIN, 2 GÜNDÜR KAYIP - Son Dakika
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