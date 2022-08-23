Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

23.08.2022 14:17

Mersin'in Silifke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Atay yönetimindeki 35 APL 178 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşucu Mahallesi girişinde yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak savrulan ve bir bahçe içerisindeki beton elektrik direğine çarparak durabilen araç, elektrik direğinin eğilmesine ve tellerin kopmasına neden oldu.

Kazada aynı aileden sürücü Ahmet Atay, Ayşe Atay, Nurgül Atay, Sevda Nur Atay, Emir Ziya Atay, Zümra Atay yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza kısa süreli trafiğin aksamasına neden olurken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Ahmet Atay, Taşucu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement