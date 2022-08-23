Edinilen bilgiye göre, Ahmet Atay yönetimindeki 35 APL 178 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşucu Mahallesi girişinde yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak savrulan ve bir bahçe içerisindeki beton elektrik direğine çarparak durabilen araç, elektrik direğinin eğilmesine ve tellerin kopmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

Ahmet Atay, Taşucu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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