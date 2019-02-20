Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere...
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IHAAW125735-ASA/20-02-2019- Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
IHAAW125735-ASA/20-02-2019
- Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 20.02.2019 12: 57: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:04 Kaynak: İHA
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