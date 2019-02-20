Son Dakika Haberleri: Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere...

Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere...

50 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere..., System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

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