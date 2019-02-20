Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere...
50 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
Mersin'de Minibüs Devrildi: 5 Ölü, 22 Yaralı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum