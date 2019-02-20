Mersin'in Silifke İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüsün Devrilmesi Sonucu İlk Belirlemelere...

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

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