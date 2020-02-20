Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor - Son Dakika

Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Mersin'in simgelerinden turunç ağaçlarında bakım çalışmaları başlattı.

Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Mersin'in simgelerinden turunç ağaçlarında bakım çalışmaları başlattı. Seyrelen noktalara ve kökleriyle gövdeleri zarar gören ağaçların yerlerine turunç fidanları dikiliyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Okan Merzeci Bulvarları ile kent merkezinde vatandaşların yoğun sirkülasyonunun bulunduğu caddelerin refüj ve kaldırımlarındaki ağaç dizelerinde çeşitli nedenlerle oluşan seyreklik, dikilen turunç fidanı ve zakkum bitki takviyeleriyle artırılıyor.


Son olarak 2 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde 18. Caddenin refüjüne dikilen Japon Kavağı (Brachychiton populneum) ağaçlarında zayıflama ve gelişim geriliği gözlemlendi. Zirai teknik ekipler ağaçlar üzerinde yaptıkları tetkik ve incelemeler neticesinde ağaçların kök ve gövde yapılarında Cytospora, Chrysos Perma (bakteri ve mantar virüsü) tespit etti. Ağaçların kurtarılması için uygulanan ilaçlama ve budama tedavilerinin sonuç vermemesi üzerine ekipler, virüsün diğer ağaçlara geçmesinin önlenmesi için harekete geçti. Teknik ekiplerin gözetiminde, hastalanan 21 Japon Kavağı imha edilmek üzere yerinden alınırken, dikim ekipleri ise sökülen ağaçların yerine 21 adet turunç fidanı dikti.


Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde devam edeceği bildirildi.


Refüjler temizlendi


Ekipler, ağaçlandırma çalışmasının ardından çevre temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların talebi üzerine yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizledi. Ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını da budayan ekipler, kent merkezindeki bulvar ve caddeler üzerindeki kaldırım ve refüj bordürlerini boyadı. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordürler temiz bir görüntü oluşturarak şehre canlılık getirdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaş, sokak ortasında kavga eden kızlardan birini tokatladı: Defol buradan
İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Vatandaştan İBB'ye tepki üstüne tepki "Bizim anamızı ağlattılar"

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]