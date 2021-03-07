Mersin'in "Şoför Nebahat"ları kent içi ulaşıma yön veriyor - Son Dakika

Mersin'in "Şoför Nebahat"ları kent içi ulaşıma yön veriyor

07.03.2021 11:15

Mersin'de şehir içi güzergahta yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, kent ulaşımına yön verdikleri zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

Mersin'de şehir içi güzergahta yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, kent ulaşımına yön verdikleri zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli 79 kadın otobüs şoförü, kent içi seferlerde aktif çalışıyor.

"Erkek işi" olarak görülen mesleklerini trafikte yaşadıkları sıkıntılara rağmen sürdüren ve "Şoför Nebahat"lar olarak anılan kadınlar, çevreden aldıkları olumlu görüşlerle direksiyon başından ayrılmıyor.

"Kadınlar isterse her şeyi başarır" anlayışıyla yolcularını taşıyan otobüs şoförleri, kent içinde tüm güzergahlarda görevlerini başarıyla sürdürüp ulaşıma yön veriyor.

- "Körüklü otobüs kullanıyorum"

Şoförlerden Aycan Nacar Göçtü, AA muhabirine, uzun yıllardan beri otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

Zorluklarla karşılaşmasına rağmen yılmadığını dile getiren Göçtü, kadınların güçlü ve dimdik durabileceklerini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Göçtü, işini severek yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Körüklü otobüs kullanıyorum. İşimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Kadınlar, erkekler ve gençler görünce şaşırıyorlar. 'Kadına bak kocaman arabayı götürebiliyor' lafını çok duyduk. İyi karşılayanlar da var. Sabah aracımızın başına geliyoruz. Aracımızın yağına, suyuna bakıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Sonra hatlarımıza çıkıyoruz. İnsanları işine gücüne yetiştirip onların ekmek davalarına yardımcı oluyoruz. Kadın isterse her şeyi yapabilir, her işin üstesinden gelebilir."

"Otobüs sürmek bisiklet sürmekten kolay"

Sultan Taşdelen de içinde hep büyük araç kullanma hevesinin olduğunu ve şu an mesleğini gururla yaptığını dile getirdi.

Yolculardan aldıkları olumlu görüşlerle motive olduklarını anlatan Taşdelen, "Zorlukla da olsa başarıyoruz, işimizin üstesinden geliyoruz. Bu iş benim hedefimdi. 'Bir gün ben bu aracın koltuğunda kaptanlık yapacağım' diyordum. Hedefime ulaştım. Erkek işini yapıyoruz. Biz de en iyi şekilde yapıyoruz. Başta biz de heyecanlandık ama şu an alıştık. Şimdi otobüs sürmek bisiklet sürmekten kolay." ifadelerini kullandı.

"Elinin hamuruyla bu işe kalkışma' diyenler oluyor"

Şoförlerden Sema Efsuslu da kadınların sabır ve azimle her işin üstesinden gelebileceğine dikkati çekti.

Yolculardan aldıkları motive edici sözlerin kendisini iyi hissettirdiğini vurgulayan Efsuslu, "Kadın olarak trafikte sıkıntı yaşadığımız oluyor. 'Elinin hamuruyla bu işe kalkışma' diyenler oluyor ama biz üstesinden geliyoruz. Mücadeleyi seviyorum ve başardığımıza inanıyorum. Buradaki işimiz bitince eve gidiyoruz ve evdeki işlerimiz için çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Gurur verici bir şey. Erkek aşçı ve terzi var. Kadın şoför neden olmasın? Kazandığım parayla çocuğumu okutuyorum." dedi.

"Zorlukla karşılaşıyoruz ama bunlar bizi asla yıldırmıyor"

İki yıldır otobüs şoförlüğü yapan Sultan Yüksel de kentteki zorlu güzergahlarda görev aldığını anlatarak şunları kaydetti:

"Bir gün belediye otobüsünde kadın şoföre denk geldim. Çok hoşuma gitti. O sıra kadınların isterse aşamayacağı engel olmadığını düşündüm. 'Ben neden yapmıyorum?' dedim. Öyle başladım. Yapabileceğime inandım. Zorlukla karşılaşıyoruz ama bunlar bizi asla yıldırmıyor. Her işin kendine göre zorluğu var. Severek yaptığımız için bu bize zor gelmiyor. Aslında erkeklerle özdeşleşmiş olarak görülüyor ama bunu kadınların da yapması daha gurur verici. Çalışamayacağımız güzergah yok. Yazın yaylalarda da sürdük. Köy, şehir her yerde çalışırız."

Raziye Yıldırım da mesleğini gururla yaptığını aktararak "Kadınlar her şey yapabilir. Hem anne olarak hem de birey olarak her şeyin üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yolcular memnun

Yolculardan Solmaz Sağır ise kadın şoförlerle daha önce de yolculuk yaptığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Kadınların böyle zorlu işleri yapabildiğine dikkati çeken Sağır, "Çok güzel yolculuk oluyor. Kadınların şoförlük yapması güzel. Kendimi güvende hissediyorum ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım." diye konuştu.

Ahmet Ceylan da kadın şoförlerle yolculukta herhangi sıkıntı yaşamadığını dile getirerek, "Bana kalsa hepsini kadın şoför yaparım. Kadınlar güler yüzlü, tatlı dilli. İncitmiyorlar. En iyisini yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhammed Erdem de otobüse bindiğinde güler yüzle karşılandığını kaydetti.

Mersin'in Şoför Nebahat ları kent içi ulaşıma yön veriyor
Mersin'in Şoför Nebahat ları kent içi ulaşıma yön veriyor
Mersin'in Şoför Nebahat ları kent içi ulaşıma yön veriyor
Mersin'in Şoför Nebahat ları kent içi ulaşıma yön veriyor

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'in 'Şoför Nebahat'ları kent içi ulaşıma yön veriyor - Son Dakika


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