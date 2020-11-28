Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak - Son Dakika

Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak

28.11.2020 11:19
Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen kavram ve değerlerini, dijital platform olan 'Met-APP' projesi ile tanıtacaklarını söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen kavram ve değerlerini, dijital platform olan 'Met-APP' projesi ile tanıtacaklarını söyledi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) meclis toplantısı, Birlik Başkanı ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkan vekilleri, birlik encümen üyeleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda, birliğin 2021 yılı taslak çalışma ve iş programı ile 2021 yılı gelir-gider taslak bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Mersin'deki tarihi ve turizm alanlarıyla ilgili çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, 2021 yılında yapılması planlanan ve pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 'Met-APP' projesinin kısa bir tanıtımı yapıldı.

"Bu projenin benzeri yok"

Kentin dijital platforma taşındığı, 'Met-APP ile gez, gör, eğlen ve kazan' sloganıyla hazırlanan proje hakkında katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, bu proje ile medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mersin'in, tarih ve kültürünü koruyarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Projeyi hazırlarken Mersin'de 130 tane tarihi yer ve kavram ile 20 tane ortak değer belirlediklerinin altını çizen Yılmaz, "Attığımız her adım ve yaptığımız her işte bir ihtiyacın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Yılmaz, "Pandemi süreci olmasaydı 2021 yılının ilk yarısında Met-APP projemizin lansmanını yapacaktık. Bu projenin hazırlanma aşamasında 13 ilçemize yazı göndererek, kentimizdeki tarihi ve turistik yerlerimizin belediyelerimizden listelerini istedik. 130 tane tarihi yer ve kavram belirledik. Bunun 20 tanesi kerebiç, tantuni ve cezerye gibi ortak değerlerimiz. 150 noktamız ve 150 tane kare kodumuz var. Bu projenin benzeri de yok ve bu açıdan ilk proje olacak. Mersin'i ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak bir proje. Son derece yüksek ilgi göreceğini ve Mersin'in tanıtımına ciddi katkı bulunacağını düşünüyoruz. Projenin ana bileşenlerini oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Projenin tanıtımını, pandemi sürecine göre planlayacaklarının bilgisini veren Yılmaz, "İki bakış açısı olabilir. Birincisi, pandemi nedeniyle hastalığın yayılmaması göz önüne alınarak hareketliliğin, minimum seviyede kalmasıdır. İkincisi ise insanlar mutlaka bir yerlere gidiyorlar. AVM gibi kapalı yerlerde bulunmaları yerine açık hava etkinlikleri ve gezilerinin daha sağlıklı olacağı öngörülebilir. Bu da kent

ekonomisine katkı sağlayacaktır. Gelişmelere göre değerlendireceğiz. Met-APP ödül alacak bir proje. Bu konuda da son derece heyecanlıyız. Kolektif akıl oluşturup karar vereceğiz" diye konuştu.

"Mersin'de kare kodları okutup puan toplayacaklar"

Projeyi hayata geçirdikten sonra vatandaşların, Met-APP uygulamasını telefonlarına indirerek Mersin'i gezerken ödüller de kazanacaklarına dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Gidip, gezilen yerlere göre puanlama yapacağız. Met-APP uygulamasını indirenler, tarihi ve turistik mekanlardaki kare kodlarını okutarak, tanıtım filmlerini izleyip ve uygulamadaki bilgi yarışmalarına katılarak puan toplayabilecekler. Haftanın, ayın ve sezonun birincisi gibi değişik ödüllerimiz de var. Kentimizdeki otellerimizi de bu sürecin içine dahil etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sevginin ve hoşgörünün kenti Mersin'in, yerli ve yabancı misafirlerin en güzel günlerini geçireceği şehir olmaya devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, toplantının kent için hayırlı olmasını diledi. - MERSİN

Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak
Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak
Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'in tarihi ve turistik yerleri 'Met-APP' ile tanıtılacak - Son Dakika


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