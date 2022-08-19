Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı! - Son Dakika
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Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı!

19.08.2022 23:02
Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine Afgan uyruklu, üzerinde zabıta üniforması bulunan bir şahsı yakaladı. Sahte zabıtayı yakalayıp polislere teslim eden ekipler, adli ve idari işlem başlatılmasını sağladı. 20'li yaşlarda olan şahsın üzerinde bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı bulundu.

Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ihbarları dikkate alarak, vatandaşın güvenliği için denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ilçede faaliyet gösteren bir esnaf, Ulu Cami yanında bulunan park içerisinde şüphelendiği ve yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü bir şahsı Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, belirtilen S.M. adlı şahısla görüştükten sonra, yabancı uyruklu olduğunu anlamaları üzerine şahsı amirliğe getirdi.

Mersin'de Afgan uyruklu bir kişi, üzerinde zabıta üniformasıyla yakalandı

ÜZERİNDEN NOTER ONAYLI BELGE ÇIKTI

Şahsın Türkçesinin yetersiz olduğu ve üzerinde zabıta üniforması bulunmasından dolayı ekiplerce inceleme başlatıldı. 20'li yaşlarda olan S.M.'nin üzerinden bir adet noter onaylı belge, cep telefonu ve birçok sim kartı bulundu.

Mersin'de Afgan uyruklu bir kişi, üzerinde zabıta üniformasıyla yakalandı

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için üzerinde bulunan belgeler, Tarsus Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. S.M.'nin üzerindeki resmi üniformaya el konulurken, şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı! - Son Dakika
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