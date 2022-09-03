Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

03.09.2022 14:34
Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi

Mersin'in Tarsus ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 4 balıkçıya 41 bin 604 lira ceza kesildi.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika
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