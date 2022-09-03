Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi - Son Dakika

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