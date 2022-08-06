Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi ile Ali Kumbul (30)gece saat 03.00 sıralarında karşılaştılar. İsmi öğrenilemeyen kişi üzerinde bulundurduğu otomatik tüfek ile Ali Kumbul'a ateş etti.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta bir kişi öldürüldü - Son Dakika

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