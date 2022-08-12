Olay Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan P.A. (20) ile Ş.E. (29), E.E.(27) ve N.K. (26) adlı kişiler yolda karşılaştılar. Burada tartışan gençlerden P.A. ayağından silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan P.A. yapılan tedavinden sonra taburcu edildi.

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta silahla bir kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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