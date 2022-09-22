Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti

22.09.2022 12:52
Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattaki evinden düştüğü öne sürülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattaki evinden düştüğü öne sürülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında ikamet eden Ahmet Kurtulmuş (24), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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