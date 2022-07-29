Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor - Son Dakika
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Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor

29.07.2022 12:27
Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek (62), kayıplara karıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yapıyor. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekipleri, 7 kuyuya dalış yaparak, Taşyürek'i aradı.

Henüz aramalardan bir sonuç elde edilmezken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta kaybolan tarım işçisi kuyularda aranıyor - Son Dakika
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