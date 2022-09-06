Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5 gün önce toprağa verilen şehidin evinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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