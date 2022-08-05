6 yaşındaki Suriyeli Cizzah, elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika
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6 yaşındaki Suriyeli Cizzah, elektrik akımına kapılıp öldü

05.08.2022 10:33
6 yaşındaki Suriyeli Cizzah, elektrik akımına kapılıp öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesiyle kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Cizzah El Salih (6), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesiyle kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Cizzah El Salih (6), hayatını kaybetti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan Suriyeli aile, çocukları Cizzah El Salih'in hareketsiz yattığını fark etti. Çocuk, araçla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde, Cizzah El Salih'in kalbinin durduğu belirlendi. Polis, çadırdaki incelemede çocuğun yattığı yatakta uçları açık kablolar olduğunu saptadı. Elektrik firması ekiplerinin yaptığı kontrolde, elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi. Akıma kapıldığı belirlenen Cizzah El Salih'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki Suriyeli Cizzah, elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika

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