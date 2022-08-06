Olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesi Belen Mahallesi Tekeli Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Kumbul ile kimliği öğrenilemeyen kişi, yolda karşılaşınca tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Kumbul, otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Ali Kumbul'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tarsus, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü - Son Dakika

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