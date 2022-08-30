Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı

30.08.2022 14:45
Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı - Son Dakika
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